موسكو تطالب واشنطن بتدمير أنظمة دفاع صاروخية وطائرات مسيرة للعودة إلى المعاهدة النووية

وطن- وكالات: طالبت موسكو، واشنطن بتدمير أنظمة دفاع صاروخية في رومانيا وطائرات مسيرة هجومية للعودة إلى معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة.

واستدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الأميركي في موسكو وسلمته مذكرة حول المعاهدة.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف كشف عدداً من المقترحات التي تضمنتها المذكرة في ما يتعلق بالمعاهدة.

وقال كوناشينكوف إن وزارة الدفاع الروسية تقترح على الجانب الأميركي في الفترة قبل انتهاء سريان معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى اتخاذ الإجراءات الضرورية للعودة للالتزام الصارم بالمعاهدة أولاً: تدمير منصات الإطلاق من نوع Mk-41 المصممة لإطلاق صواريخ "توماهوك" المجنحة والمنتشرة على الأرض.

ثانياً: تدمير الصواريخ التي تحاكي الأهداف الجوية والتي تمتلك مواصفات مثل الصواريخ البالستية المتوسطة والقصيرة المدى المخصصة للإطلاق من الأرض.

وثالثاً: تدمير الطائرات المسيرة الهجومية التي تتلاءم مواصفاتها مع ميزات الصواريخ المجنحة التي تطلق من الأرض والتي تنص عليها المعاهدة.

وأعلنت واشنطن تعليق التزامها بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، فيما رأى خبراء روس أن انسحاب واشنطن من المعاهدة يفسح المجال أمامها لتطوير أجيال جديدة من الأسلحة.

وحمّلت موسكو في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي واشنطن مسؤولية انهيار معاهدة الحد من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

في المقابل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2 شباط/ فبراير الجاري تعليق مشاركة بلاده في معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى INF رداً على القرار الأميركي بالانسحاب من المعاهدة، وتعهّد بإنتاج موسكو صواريخ جديدة متوسطة المدى.

الرئيس الاميركي كان قد لوّح بإجراءات عسكرية لمنع التفوق الروسي، وقال إنه سيعمل مع حلف الناتو والحلفاء كي لا تترك لروسيا أي ميزة عسكرية بسبب ما وصفه "بسلوكها غير القانون". في حين أكدت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن أدلة على انتهاك روسيا هذه المعاهدة.

"الميادين"