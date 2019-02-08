لطلبة الثانوية العامة.. نشرة إرشادية حول الدراسة في الجامعة

رام الله- وطن: أصدرت الإدارة العامة للتعليم الجامعي في وزارةا لتربية والتعليم العالي، نشرةً إرشادية لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز"، حول الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

واشتملت النشرة على نصائح إرشادية لطلبة "الإنجاز" حول الالتحاق بالجامعات والكليات واختيار التخصصات المناسبة، إضافةً لاحتوائها على تعليمات لأسس القبول في الجامعات المحلية ونظامي تصديق ومعادلة الشهادات غير الفلسطينية، وتعليمات التجسير الخاصة بخريجي الكليات المتوسطة.

كما احتوت النشرة على البرامج والتخصصات المعتمدة في الجامعات والكليات الفلسطينية، وزوايا خاصة بالمنح الدراسية وصندوق إقراض الطلبة وخدماته، وقائمة بأسماء مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة والتي تتولى مهمة إحضار القبولات للطلبة للدراسة في الخارج.

وسيتم توزيع النشرة على مختلف مديريات التربية لتعميمها على الطلبة، وبالإمكان الاطلاع عليها إلكترونياً من خلال موقع الوزارة الإلكتروني www.moehe.gov.ps.