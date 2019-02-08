مسؤول أمريكي: دعوة مسؤولين فلسطينيين لاجتماع بشأن الشرق الأوسط في بولندا

وطن: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الجمعة، قوله إن مسؤولين فلسطينيين تلقوا دعوة لمؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط وتستضيفه العاصمة البولندية "وارسو"، الأسبوع القادم.

وبينت أن جاريد كوشنر مستشار ترامب سيبحث في المؤتمر خططا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله للصحفيين إن الاجتماع ”سيكون مناقشات وليس مفاوضات“ عن الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية حذرت، أمس الخميس، من المشاركة في مؤتمر وارسو، معتبرة أنه "مؤامرة أميركية" تهدف إلى "تصفية" القضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية في بيانها أن الموقف الفلسطيني واضح حيال "مثل هذه المؤتمرات الهادفة الى النيل من قضية شعبنا وتصفيتها، وهي لن تتعامل مع مخرجات مؤتمرات غير شرعية".

(رويترز)