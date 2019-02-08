إعلام عبري: انتفاضة صامتة في الضفة

وطن: حذرت مصادر إعلامية عبرية من ما وصفته بـ "الانتفاضة الصامتة" الجارية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة 20 العبرية إنه خلال الأسبوع الماضي تم تسجيل 34 هجوما بالحجارة والقنابل الحارقة على مركبات للمستوطنين والجيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت القناة، أن الهجمات توزعت بين 20 هجوما بالحجارة و14 هجوما تم فيها إلقاء زجاجات حارقة.

وأشارت إلى أنه منذ بداية العام الحالي (2019) سجلت 225 هجوما في الضفة الغربية استهدفت أهدافا للمستوطنين والجيش.