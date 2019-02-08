"الغاز" الذي يستخدمه الاحتلال لقمع مسيرات العودة يغضب مستوطني غلاف غزة

وطن: أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال طالب سكان مستوطنات غلاف غزة بالدخول للمنازل وإغلاق النوافذ، على إثر مسيرات العودة اليوم الجمعة شرق القطاع.

ووفقاً للصحيفة العبرية، اشتكى سكان الغلاف من تسرب كثيف للغاز المسيل للدموع الذي يستهدف به الجيش المتظاهرين.

وذكر موقع "حدشوت 24 العبري"، أن سكان "شاعر هنيجيف" غاضبون من الأحداث قرب السياج، فغير مسموح العيش بوجود دخان كمثل هذا في المنطقة.