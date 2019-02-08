فيديو| وسط رام الله.. وحدات خاصة تقتحم مسجد جمال عبد الناصر وتصادر تسجيلات كاميراته

رام الله- وطن: اقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، وسط مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات خاصة لجيش الاحتلال اقتحمت مسجد جمال عبد الناصر وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة الخارجية للمسجد، قبل أن تنسحب.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، في منطقة المسجد، حيث أطلق الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وذكرت وزارة الصحة أن 3 اصابات طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وصلت الى مجمع فلسطين الطبي برام الله.