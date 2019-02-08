الاحتلال يغلق منزل المواطن أحمد أبو سرور شمال الخليل

الخليل- وطن: أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، منزلا في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لمنزل المواطن أحمد أبو سرور، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، بحجة وجوده ضمن أراضي "بيت البركة" الذي استولى عليه المستوطنون.

وأضافت أن المستوطنين، بحماية جنود الاحتلال، حاولوا إخراج عائلة أبو سرور من منزلهم المحاذي لشارع القدس الخليل.

ومن الجدير بالذكر، أن بيت البركة المشيد منذ ما يزيد عن 70 عاما، هو مستشفى كان يقدم خدمات مجانية لعلاج مرضى السل في منطقة الجنوب، حتى إغلاقه عام 1983، وقد أصدرت قوات الاحتلال قرارا بضم البيت الذي يضم نحو 38 دونما والمحاذي لمخيم العروب والمقام على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل، لمجمع مستوطنات ما تسمى "غوش عتصيون" بتاريخ 1-10-2015.