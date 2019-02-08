ادعيس يندد باعتداء الاحتلال على مسجد جمال عبد الناصر ومصادرة تسجيلات كاميراته

وطن: ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، "بالاعتداء على حرمة مسجد جمال عبد الناصر الواقع في مدينة البيرة من قبل مجموعة من المستعربين الذين دنسوا المسجد ترافقهم مجموعة من الكلاب تحت مبررات واهية ومرفوضة".

وفي بيان له، قال ادعيس بأن "هذا الاعتداء الجبان على مكان عبادة ديني ومقدس، دون مراعاة لحرمته ولقداسته ولقيمته الدينية والمعنوية هو جزء من مسلسل الاعتداءات التي تطال مقدساتنا الاسلامية والمسيحية بشكل يومي خاصة في المسجد الأقصى، وبغطاء سياسي من حكومة الاحتلال اليمينية".

وأوضح ادعيس بأن قوة المستعربين التي جاءت لتسرق مقتنيات المسجد من اجهزة تسجيل الكاميرات (DVR)، بعد كسر أبواب غرفة الأذان الموحد، اعتدت بالضرب على الموظف في المسجد حمزة غنام بعد تقييد يديه.

وطالب ادعيس المجتمع الدولي يحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين من الاعتداءات التي تأخذ شكلاً ممنهجاً.