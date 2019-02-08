قروي المغير لوطن: المستوطنون حاولوا اقتحام القرية والأهالي تصدوا لهم

وطن: هاجم مستوطنو مستوطنة "عادي عاد"، مساء اليوم الجمعة، قرية المغير، شمال شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص تجاه السكان، دون وقوع إصابات، حيث تمكن الأهالي من صد الهجوم، ليعلن المستوطنون الانسحاب.

وبين مرزوق النعسان عضو مجلس قروي المغير لوطن أن عشرات المستوطنين حاولوا اقتحام القرية، ومهاجمة المنازل، لكن السكان تصدوا لهم، ما اضطرهم للعودة إلى المستوطنة.

وبين النعسان عدم وقوع أية إصابات في صفوف المواطنين.

وفي 26 كانون الثاني الماضي، استشهد الشاب حمدي طالب النعسان (38 عاماً)، وأصيب العشرات، برصاص حيّ أطلقه مستوطنون خلال اقتحامهم قرية المغير.