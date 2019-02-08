السلطة ترفض حضور مؤتمر وارسو الذي دعت له واشنطن

وطن: رد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، الجمعة، على تصريحات مسؤول أمريكي بشأن توجيه دعوة لمسؤولين فلسطينيين لحضور مؤتمر وارسو، في العاصمة البولندية وارسو، لبحث السلام في الشرق الأوسط.

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "نؤكد رفضنا لحضور هذا المؤتمر وأنه لا ينوب احد عن الشعب الفلسطيني في الحديث عن قضيته غير ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية".

من جهته، قال أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات: "لن نحضر مؤتمر وارسو ولم نفوض أحداً للحديث نيابة عنا".

وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية أن واشنطن دعت ممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية لحضور المؤتمر حول الشرق الأوسط، الذي من المقرر عقده في العاصمة البولندية وارسو، يوم 12 من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، لم يذكر اسمه، قوله: "طلبنا من السلطة الفلسطينية إيفاد ممثلين لحضور هذا المؤتمر".

ويشارك في المؤتمر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ومن المقرّر أن يكشف خلاله جاريد كوشنر، كبير مستشاري ترامب، عن جانب من الخطّة الأميركيّة لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن أكثر من 40 دولة ستشارك في المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البولندية من 12 إلى 14 شباط/ فبراير الجاري.