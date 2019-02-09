اعتقال شاب في البيرة بزعم قتل مستوطنة في القدس قبل يومين

رام الله- وطن: أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، عن اعتقاله شابا بدعوى قتل مستوطنة قبل يومين في القدس، وذلك خلال مداهمة لإحدى الشقق السكنية في مدينة البيرة.

وذكر الناطق باسم الجيش، أن "قوة مشتركة من الجيش والوحدة الخاصة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بقتل المستوطنة " أوري انسباخر" ، والتي قتلت في جبال القدس قبل يومين".

وبحسب جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) فإن المعتقل هو أحد سكان مدينة الخليل، واعتقل خلال عملية مشتركة بين الوحدات الخاصة والشاباك وجيش الاحتلال.

كما فرض أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيقات التي تتركز على أن قتل المجندة يأتي "لدوافع قومية"، بحسب الشاباك.

وعثر على المستوطنة مقتولة في أحد الأحراش بجبال القدس قبل يومين وعليها آثار طعن بالسكين، في حين فرضت الشرطة تعتيماً حول ظروف العملية.

وقد فقدت آثار المستوطنة، الأربعاء، وهي من مستوطنة "تكوع"، في حين اعتقلت شرطة الاحتلال 4 شبان بشبهة قتل المستوطنة، إلا أنها أطلقت سراحهم لاحقا.

وأمس الجمعة، اقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، وسط مدينة البيرة، واقتحمت مسجد جمال عبد الناصر، واحتجزت خادم المسجد حمزة غانم، عدة ساعات، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة الخارجية للمسجد، قبل أن تنسحب.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، في منطقة المسجد، حيث أطلق الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وبعد أقل من ساعة، عادت تلك القوات وداهمت عمارة سكنية في حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، ترافقها قوات خاصة من وحدة "اليمام"، قبل أن تنسحب من المكان.