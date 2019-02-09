تشييع جثماني الشهيدين حسن شلبي وحمزة اشتيوي في غزة

رام الله- وطن: شيعت جماهير غفيرة، اليوم السبت، جثماني الشهيدين حسن شلبي وحمزة اشتيوي والذين ارتقيا امس برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس عن استشهاد الطفل حسن إياد شلبي (14 عامًا)، جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر من قبل قناص إسرائيلي شرق خانيونس، والشهيد حمزة محمد اشتيوي (18 عامًا) برصاصة في الرقبة شرق مدينة غزة.

وانطلق جثمان تشييع الطفل شلبي من مجمع ناصر الطبي باتجاه منزل عائلته مرورًا بمدرسته لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يدفن بمقبرة الشهداء في خانيونس، فيما انطلق جثمان تشييع اشتيوي من مستشفى الشفاء باتجاه منزل عائلته في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، قبل أن يدفن في مقبرة الشهداء شرق غزة.