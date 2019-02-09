بوتفليقة يرشح نفسه لولاية خامسة

وطن: أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، اليوم السبت، ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

جاء ذلك على لسان منسقه العام، معاذ بوشارب، في خطاب أمام الآلاف من قيادات ومناضلي الحزب، خلال مهرجان شعبي.

وقال بوشارب "أعلن أن جبهة التحرير الوطني رشحت المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة تقديرا لحكمة خياراته وتثمينا للإنجازات الكبيرة تحت قيادته".

وتابع "هذا مطلبكم وقراركم الصائب والحكيم بكل حرية وسيادة ومن أجل مصلحة الجزائر (..) ندعوكم من الآن للاستعداد لخوض الحملة الإنتخابية القوية لصالح مرشحنا".

وأوضح "ستكونون على موعد مع التاريخ بكل سيادة ومن خلال عرس ديمقراطي".