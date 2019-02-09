التجمع الديمقراطي يدعو إلى إنتخابات شاملة بإشراف حكومة وحدة وطنية

رام الله- وطن: قال التجمع الديمقراطي إنّ علاج الأزمة ومواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بقضيتنا الوطنية يتطلب إجراء حوار وطني شامل يفتح الطريق أمام انتخابات عامة للرئاسة، والمجلسين التشريعي والوطني حيثما أمكن، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل، على أن تشرف على إجرائها حكومة وحدة وطنية تحظى بالتوافق الوطني من قبل القوى الفلسطينية كافة.

وفي بيان له، وصل وطن، جدّد التجمع التأكيد على موقفه المعلن في بيانه التأسيسي، منطلقاً من أن الأزمة السياسية القائمة هي أعمق من أن تجد حلّها بمجرد تشكيل حكومة.

وبحث التجمع الحوارات الجارية فيما يتعلق بالتغيير الحكومي المطلوب، بما في ذلك الدعوة لتشكيل حكومة فصائلية.