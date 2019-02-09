طلبة بيت لحم لـوطن: على الجامعة أن تحل أزمتها المالية بعيداً عن جيوبنا



بيت لحم- وطن- نص أحمد قرنة

أعلنت إدارة جامعة بيت لحم، مساء الأربعاء الماضي عن وقف الدراسة والإضراب حتى إشعار آخر، نتيجة الأزمة المالية التي تواجهها الجامعة بحسب بيان صادر عنها.

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية يؤيل أنسطاس، لـ وطن إن الإضراب ليس سببه الأزمة المالية ولكن بسبب تعليق مجلس اتحاد الطلبة للدوام قبل 3 أيام، مضيفاً أن الدوام لن ينتظم داخل الجامعة الا بعد تلقي وعود من المجلس بعدم التعليق مجدداً حتى نهاية الفصل الدراسي والالتزام بالعمل الطلابي فقط.

من جانبه قال محمد الوحش الناطق باسم مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيت لحم، خلال لقاء مع وطن، ان تعليق الدوام الذي اعلن عنه المجلس جاء نتيجة إعادة فرض إدارة الجامعة لغرامات مالية عند تقسيط الرسوم الدراسية، وفرض رسوم إضافية على ساعات التدريب لطلبة التمريض والتربية.

من جهتها قالت الطالبة رؤى الباشا وهي ممثلة عن الأطر الطلابية، إن الرسوم الجديدة التي فرضتها الجامعة على الطلبة تزيد من الأعباء والتكاليف عليهم، مطالبة إدارة الجامعة إلى الحوار والعدول عن هذا القرار عوضاً عن إغلاق الجامعة امام الطلاب.

وأكد الطالب شرف عويسات أن قرار إدارة الجامعة فرض رسوم جديدة ليس له أي مبرر، مناشداً إدارة الجامعة بالتراجع عن هذا القرار لاستئناف الدوام وعدم ضياع العام الدراسي.