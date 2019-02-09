قتلها شقيقها في تركيا.. تشييع جثمان الطالبة سوار قبلاوي في أم الفحم

القدس- وطن: بدأت ظهر اليوم السبت، في أم الفحم مراسم تشييع جثمان الطالبة سوار قبلاوي، التي راحت ضحية جريمة قتل بشعة في مدينة أزميت التركية، الأربعاء الماضي.

وتحرك موكب التشييع، بمشاركة حشد من أهالي المدينة والمنطقة، من منزل عائلتها في حي عين جرار في المدينة، متجها إلى مسجد قطامين الشومر، للصلاة عليها قبل أن توارى التراب في مقبرة الشرايع.

وكانت عائلة قبلاوي قد عممت بيانا نعت فيه ابنتها طالبة الطب، سوار، وشكرت كل من ساهم في التخفيف من وقع الجريمة ومتابعتها. كما أعلنت أن استقبال التعازي سيكون لمدة ثلاثة أيام تبدأ بعد الثانية ظهرا.

وكان قد وصل جثمان الطالبة سوار زكريا قبلاوي (20 عاماً) في الساعات الأولى من اليوم السبت، إلى مدينة أم الفحم، وتقرر تشييع جثمانها بعد صلاة الظهر.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت، يوم أمس الجمعة، أن شقيقها، يحيى قبلاوي، قد اعترف بجريمة القتل، كما اعتقل والدها بشبهة المساعدة في ارتكاب الجريمة.

وفي تفاصيل الجريمة، عثر على جثة قبلاوي، الأربعاء، قرب شقة كانت تسكن ووالدها فيها بمدينة أزميت في المنطقة الشمالية - الغربية من تركيا.

وكانت قد ثارت شبهات، في البداية، حول انتحار الطالبة، التي تدرس الطب، بالقفز من شرقة الشقة، إلا أن تحقيقات الشرطة التركية، الموثقة بشريط كاميرا مراقبة أظهر ضلوع شقيقها ووالدها في الجريمة.

وأفاد قريب من العائلة أن شقيق الضحية ومرتكب الجريمة قد خرج مؤخرا من السجن في دولة الاحتلال، وسافر إلى تركيا قبل أسبوع.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن شقيق الشابة قبلاوي سيحاكم في تركيا، ومن المتوقع أن تفرض عليه عقوبة السجن مدى الحياة، كما سيحاكم الوالد بتهمة تقديم المساعدة في جريمة القتل.