الكشف عن ترتيبات تسيير سفن كسر الحصار عن غزة

غزة- وطن: كشف عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، اليوم السبت، عن ترتيبات تجري بالتنسيق مع عدة جهات من دول أوروبية مختلفة لتسيير سفن تجاه قطاع غزة بهدف كسر الحصار البحري.

وأوضح يوسف الذي يزور غزة بصفته رئيساً لقوافل أميال من الابتسامات، أن هناك إجراءات ينفذها اتحاد أسطول الحرية من أجل وضع آلية جديدة سيتم الإعلان والإفصاح عنها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الآلية قد تنفذ في يوليو/ تموز المقبل.

وأشار في تصريح صحفي له، إلى وجود ترتيبات مع الجانب المصري من أجل التنسيق لإدخال وفود طبية للقطاع، كما تم تقديم كشوفات لهم من أجل السماح لعدد من الأطباء المتضامنين مع الشعب الفلسطيني بغزة من الأردن ومصر بدخول القطاع في ظل وجود الآلاف من الإصابات التي تحتاج لمتابعات حثيثة في تخصصات مختلفة وحالة العجز التي تعاني منها مستشفيات غزة.

ولفت أيضاً إلى وجود مناقشات مع مصر لإدخال الأدوية إلى القطاع، والسماح بنقل بعض الجرحى للخارج، أو وصول وفود طبية للقطاع.

وبين أن هناك تعاوناً مصرياً مقدراً من أجل السماح بعبورها، ويجري الترتيب حول الوفود التي يحتاجها الفلسطينيون في القطاع على الصعيد الطبي.

وأضاف يوسف "ننظر بإيجابية للتعامل المصري، خاصة أننا نشهد حركة تجارية من قبيل توريد البنزين والغاز للقطاع".