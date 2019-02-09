ليبرمان: يجب فرض عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين

القدس- وطن: طالب زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) ووزير جيش الاحتلال المستقيل، أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت بفرض قانون عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين.

وعبر حسابه على (تويتر) قال ليبرمان: "من غير المعقول أن تقتل فتاة في التاسعة عشرة من عمرها على خلفية قومية وسيعيش القاتل لسنوات عديدة في السجن الإسرائيلي".

وأضاف: "يجب علينا تغيير هذا الواقع… يجب فرض قانون عقوبة الإعدام".

وتأتي تصريحات ليبرمان في أعقاب اعتقال جيش الاحتلال لشاب فلسطيني ليلة أمس في رام الله، ويقطن في الخليل، بزعم قتله للمستوطنة أوري أنسباخر قبل يومين في القدس والتي تم العثور على جثمانها في أحراش غرب القدس.