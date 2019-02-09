الشاباك يكشف هوية منفذ عملية الطعن في القدس قبل أيام

الخليل- وطن: قال جهاز الأمن الاسرائيلي العام "الشاباك"، إن الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية طعن في القدس قبل 3 أيام، هو عرفات إرفاعيه (29 عاماً) من الخليل.

واتضح من خلال التحقيق وفق الشاباك، أن ارفاعية نفذ عملية الطعن ضد المستوطنة "أورى إنسباخر"، والتي عثر على جثتها في القدس المحتلة.

وزعم: إتضح أنه في يوم الخميس خرج عرفات من منزله ومعه سكين، وسلك طريقه الى أحراش بيت جالا، وسار بإتجاه الغابة حيث عثر على المستوطنة وقام بقتلها طعناً، مشيراً الى أن التحقيق مستمر لمعرفة دوافع العملية.