الريال يفوز بديربي مدريد وينقض على مركز الوصافة

وطن- وكالات: حقق فريق ريال مدريد انتصارا ثمينا أمام مضيفه وجاره أتليتكو في ديربي مدريد (3-1)، الذي جمعهما، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الأهداف لريال مدريد كاسيميرو في الدقيقة 16، وراموس في الدقيقة 43، وبيل في الدقيقة 74، بينما سجل جريزمان هدف أتلتيكو في الدقيقة 25.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 45 في المركز الثاني، وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في المركز الثالث.