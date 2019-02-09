حماس ترحب بدعوة التجمع الديمقراطي لإجراء انتخابات شاملة

غزة- وطن: رحبت حركة حماس، اليوم السبت بدعوة التجمع الديموقراطي إجراء انتخابات شاملة، معلنة "دعمَها الكامل لهذه الدعوة بإجراء الانتخابات الشاملة تحت إشراف حكومة وحدة وطنية يتم تشكيلها بالتوافق".

وأكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس مسؤول مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران في بيان صحفي، استعداد حماس للتعاون مع جميع الأطراف والقوى والفصائل الساعية لحل الأزمات السياسية وتجاوز حالة المراوحة في أداء المشروع الوطني.

وجدّد بدران التأكيد على موقف حركته الثابت في التمسك بـ"الحوار الوطني الشامل وغير المشروط كمدخل لحل كل قضايا الخلاف، ورفضها سياسة التفرُّد بالقرار الوطني، واحتكارِه وإقصاءِ شركاء الوطن تحت أي مبرر"، وفقًا للبيان.

وكان التجمع الديمقراطي، أصدر اليوم بياناً، وصل وطن، أكد فيه أنّ علاج الأزمة ومواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بقضيتنا الوطنية يتطلب إجراء حوار وطني شامل يفتح الطريق أمام انتخابات عامة للرئاسة، والمجلسين التشريعي والوطني حيثما أمكن، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل، على أن تشرف على إجرائها حكومة وحدة وطنية تحظى بالتوافق الوطني من قبل القوى الفلسطينية كافة.

وجدّد التجمع التأكيد على موقفه المعلن في بيانه التأسيسي، منطلقاً من أن الأزمة السياسية القائمة هي أعمق من أن تجد حلّها بمجرد تشكيل حكومة.

وبحث التجمع الحوارات الجارية فيما يتعلق بالتغيير الحكومي المطلوب، بما في ذلك الدعوة لتشكيل حكومة فصائلية.