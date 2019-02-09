الخليل: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب "غوش عتصيون"

بيت لحم- وطن: هاجم عشرات المستوطنين على مفترق التجمعات الاستيطانية "غوش عتصيون" شمال الخليل، مساء اليوم السبت، مركبات المواطنين ووجهوا الشتائم والتهديدات لهم.

وأفادت مصادر محلية ، بأن ما يزيد عن 50 مستوطنا يحتشدون عند مفترق "غوش عتصيون" ومحيط بيت البركة قرب مخيم العروب المقام على أراضي بلدة بيت أمر، والذي استولى عليه المستوطنون بعد قرار الاحتلال بضمه لتجمع عتصيون عام 2015.

وأضافت أن المنطقة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية عدة اقتحامات للمستوطنين لمنزل عائلة ابو السرور المقام بالقرب من بيت البركة، في محاولة منهم للاستيلاء عليه واخلائه من ساكنيه بالقوة.