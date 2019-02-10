اعتقال 6 شبان من الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، عدة شبان من مناطق متفرقة في الضفة.

وتم اعتقال كلاً من: آدم مأمون أبو ريالة، علي أمجد عطية، وصالح غسان عبيد خلال اقتحام قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.

ووفقا لمصادر محلية فقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مراد سامي جبرين والأسير المحرر محمد سليم أبو مفرح من منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

كما اعتقلت الشاب مجاهد وائل عيسى من منزله في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير عرفات إرفاعية في منطقة ضاحية البلدية بمدينة الخليل.

يُذكَر أن الاحتلال كان قد اعتقل إرفاعية من البيرة ويتهمه بقتل مستوطنة جنوب القدس المحتلة قبل يومين.

وسلمت قوات الاحتلال الحاج الثمانيني محمد الجعبة تبليغاً لمراجعة مخابراتها عقب دَهم منزله في مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من جهة حاجز بيت فوريك وتمركزت في محيط المنطقة الشرقية. كما اقتحمت بلدة بلعا شرق طولكرم. وبلدة عزون شرق قلقيلية.