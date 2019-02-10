انتشار مكثف لشرطة الاحتلال بعد إعلان الإضراب في النقب

وطن: كثفت شرطة الاحتلال انتشارها على مدخل قرية أم نميلة- الزيادنة في منطقة النقب، بعد الإعلان عن إضراب الطلاب والوقفة الاحتجاجية، الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم، الأحد، وذلك احتجاجا على عمليات الهدم الأخيرة وتجريف الشارع المعبد المؤدي للقرية.

وأعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب لعائلة الزيادنة عن بدء الإضراب في المدارس منذ اليوم الأحد، وانضم لهذا الإضراب طلاب عدة عائلات.

وطالبت اللجنة "الجهات المسؤولة بإيجاد حل سريع وفوري لقضية الطريق".

وأكدت في بيان أصدرته، "لن نجعل أبناءنا عرضة للخطر بالسفر عن طرق أخرى غير آمنة .مطالبنا شرعية، ومن الواجب تصليح الطريق الذي أفسدوه بحجج وهمية وغير شرعية وغير قانونية".

وأشارت اللجنة إلى أن "هذا القرار المؤسف يأتي بعد استنفاذ كافة السُبل لتفاديه. قمنا على مدار الأيام الماضية بعقد جلسات وأجرينا عدة اتصالات مع مهندس البلدية ورئيسها وممثلين عن وزارتي الداخلية والتربية والتعليم، والنائبين طلب أبو عرار وسعيد الخرومي وعدة شخصيات لتفادي هذا الإضراب. وحتى هذه اللحظة وعود تعتبر حبرا على ورق. ولم نلق أي حل إيجابي، مما دعانا للإعلان عن الإضراب والاستمرار به ومطالبة كل الجهات التي لها صلة بالموضوع التدخل والبحث عن حل عملي ومهني وفوري، ليتسنى لنا إعادة أبنائنا إلى المدارس"