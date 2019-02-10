مصرع الشابين منير أبو شرخ ومحمد المصري غرقاً على شواطئ الجزائر

وطن: لقي مواطنان من قطاع غزة مصرعهما، يوم أمس، غرقا على السواحل الجزائرية.

وذكرت مصادر محلية بأن المواطنين منير أبو شرخ (43 عاما)، ومحمد عبد الله المصري لقيا مصرعهما بعد غرق سفينة تقل مهاجرين على السواحل الجزائرية متجهة إلى اسبانيا.

وأشار أحد أقارب أبو شرخ، إلى أن السفينة كانت تقل مهاجرين يقدر عددهم بـ18 مهاجرا، متجهة من الجزائر إلى اسبانيا، وأن العائلتين تجريان اتصالات مع السفارة الفلسطينية لدى الجزائر ومصر من أجل الحصول على جثماني ابنيهما، ودفنهما في غزة.

وبين أبو شرخ، أن قريبه منير متزوج ولديه 6 أطفال، وكان في إجازة منذ ثلاثة أشهر.

وأفادت مصادر صحفية صباح اليوم الأحد، بأن خفر السواحل الجزائري تمكن من انقاذ بقية المهاجرين.