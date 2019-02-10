استطلاع لوطن: 65% يفضلون حكومة جديدة برئاسة شخصية مستقلة

رام الله – وطن: أظهرت نتائج استطلاع لـ وطن، أن من أهم الخيارات التي يفضلها المواطن للحكومة المقبلة، هي حكومة برئاسة شخصية مستقلة.

وطرحت وطن على جمهور قرائها سؤالا "اي الخيارات تفضل للحكومة المقبلة؟ "اذ قال 65% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يفضلون حكومة برئاسة شخصية مستقلة، بينما قال 35% أنهم يفضلون حكومة فصائلية بقيادة حركة فتح.

وكان الرئيس محمود عباس، قد قبل استقالة حكومة الوفاق الوطني، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وبدأت لجنة من اللجنة المركزية لحركة فتح باجراء مشاورات مع فصائل منظمة التحرير وشخصيات سياسية مستقلة لبحث تشكيل حكومة جديدة.

ومن المتوقع ان يبت الرئيس محمود عباس في شكل الحكومة ومن سيتولى رئاستها عقب عودته من اثيوبيا، حيث ستعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لبحث هذا الملف.