مستوردو المركبات المستعملة لوطن: بسبب اجراءات المالية خسرنا ملايين الشواقل

رام الله- وطن: نظم اتحاد مستوردي السيارات المستعملة اعتصاماتهم اليوم اعتصاما في البالوع بمدينة البيرة قبل ان يتوجهوا الى وزارة المالية وتمنعهم بعد ذلك اجهزة الامن من الوصول الى المالية ، الاعتصام جاء رفضاً لإجراءات الوزارة الاخيرة التي أدت لـ"رفع القيمة الجمركية للسيارات المستعملة".

وقال رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة جلال ربايعة لـ وطن "بعد مفاوضات لاربع شهور مع وزارة المالية، لم يطبق اي من هذه الاتفاقات التي تبرم في الصباح وتلغى في المساء".

واكد انهم تكبدو خسائر بملايين الشواقل نتيجة اجراءات وزارة المالية الاخيرة، وسيصعدون من خطواتهم الاحتجاجية في الاسابيع القادمة.

وناشد ربايعة، الرئيس ان يوعز لاصحاب القرار ان يوقفو الاجراءات المجحفة بحق ابناء الشعب.

وتتمثل مطالبهم بأن تعود القيم الى ما كانت عليه، اي الغاء رفع قيمة السيارات التي سيتم استيرادها في العام 2019 بنسبة تتراوح ما بين 10-30%، والغاء الفاتورة والمرابح غير المرئية المفروضة علينا، وبند القيم لم يتم تعديله وفق النظام المعمول به في دائرة الجمارك، وباقية كما هي حتى اللحظة، وإن لم تعدل لن يتمكن اي مستورد من استيراد سيارة واحدة.