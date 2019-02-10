الدفاع المدني يغلق 5 مصاعد ويخطر 25 منشأة ويصدر 96 تصريح وقاية

رام الله- وطن: أغلقت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني اليوم الأحد، خمسة مصاعد كهربائية كانت أربعة بمحافظة رام الله والبيرة ومصعداً في محافظة بيت لحم، وتم إخطار 25 منشأة للمهن والحرف بمحافظة نابلس ، وذلك لعدم توفر وتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة فيها .

كما وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة (96) تصاريح لعدد من المنشئات والحرف والمشاغل المختلفة بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها وإستكمال كافة الشروط الواجب إستيفائها بها.

ونظمت الطواقم (271) جولة كشفوتفتيش ميدانية على منشئات وحرف ومحلات ومشاغل ومؤسسات وورش وغيرها لنفس الهدف أعلاه وحرصاً على الالتزام بقواعد الوقاية والسلامة .

ومنحت إعلام شروط بما يجب توفره من معدات الوقاية وإجراءات السلامة في (176) حالة.

وكشفت وفحصت (50) مصعداً كهربائياً.