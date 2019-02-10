عقد جلسات محاكم اليوم لوالدة الشهيد صالح البرغوثي وشقيقه عاصم

رام الله- وطن: تعقد المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" اليوم الأحد، جلسات محاكمة لكل من سهير البرغوثي والدة الشهيد صالح البرغوثي، ونجلها عاصم.

وبين نادي الأسير أن جلسة الأسيرة البرغوثي تأتي بعد قبول المحكمة طلب نيابة الاحتلال بتمديد اعتقالها لمدة (72) ساعة بعد الإعلان عن نيتها تقديم لائحة اتهام بحقها.

فيما ستُعقد جلسة استئناف للأسير عاصم البرغوثي ضد قرار تمديده الأخير الذي صدر عن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "المسكوبية"، حيث قررت تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام لاستكمال التحقيق.