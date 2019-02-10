درعاوي لوطن: بيان نادي القضاة غير متوازن ويمس من انتقد أداء السلطة القضائية

درعاوي: حرية الصحافة مكفولة بالقانون ولا يجوز توجيه الاتهام لمؤسسات اعلامية مرموقة تناولت الشأن القضائي

نادي القضاة: جهات إعلامية وفئوية وفردية يشنون هجمة ممنهجة على السلطة القضائية

رام الله - وطن : قال المحامي داوود درعاوي لوطن إن بيان جمعية نادي القضاء الذي صدر اليوم لم يكن متوازنا أو موضوعيا من حيث ما احتواه من شخصنة ومساس بمن انتقد الأداء المؤسسي للسلطة القضائية من شخصيات وقامات مهنية أو من مؤسسات إعلامية لا سيما أن ما تم تناوله في الإعلام مؤخرا بشأن القضاء كان يستند لحقائق وأرقام ومستندات تتطلب الرد عليها بمثلها دون تهجم أو شخصنة.

واكد درعاوي أن حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة مكفولة بالقانون الأساسي والمؤسسات الإعلامية التي تناولت الشأن القضائي هي مؤسسات مهنية وعريقة ولا يجوز توجيه الاتهام لها فيما لم يرق للبعض من السادة القضاة.

واضاف درعاوي "كان على نادي القضاة أن يكون متوازنا من حيث تقبل النقد لأن القضاء هو مرفق عام والإدارة القضائية وسوء الإدارة فيها غير محصنة من الانتقاد بل أن إعمال الرقابة الشعبية في هذا الإطار هي واجب أخلاقي ووطني من أجل إصلاح القضاء وأن هناك دعوات متعددة على المستوى الشعبي والمؤسساتي لإصلاح القضاء ومنها ما صدر عن المجلس الثوري لحركة فتح مؤخرا ولم يكن مشمولا ببيان نادي القضاة وهذا إختبار لموضوعية النادي".

واوضح درعاوي " إن أسلوب شيطنة الأخر وشخصنة المواقف هو أسلوب مستهجن ولا ينم عن موضوعية ، فالموضوعية تتطلب رد الحجة والدليل بمثله وأكثر من ذلك هناك فرق شاسع بين من يدافع عن قضية وبين يدافع عن شخصه وهنا يكون الإختبار الحقيقي لتضارب المصالح ".

وأكد درعاوي "ان ما يحصل داخل الجهاز القضائي هو يعبر عن عمق الأزمة البنوية التي تعصف به وهي التي تنال من ثقة الجمهور بالقضاء وليس الإنتقادات التي توجه له على خلفية سوء الإدارة القضائية".

وتابع درعاوي "لا يمكن تجاهل أن الشعب هو مصدر السلطات وله حق الرقابة والإنتقاد في كل ما يهدد مظاهر العدالة أو يسيء استخدام السلطة العامة لمصالح شخصية أو تصفية الحسابات وبذات المضمون الوارد في بيان نادي القضاة".

وكانت جمعية نادي القضاة الفلسطينين قد اصدرت بيانا اليوم الاحد قالت فيه ان هناك هجمة ممنهجة على السلطة القضائية من جهات اعلامية وجهات فئوية وفردية من اجل التأثير على العملية القصائية وتوجيهها تحقيقا لرغباتها ومآربها الخاصة التي التقت مع النيل من الجهاز القضائي واشاعة الشك والريبة بين جموع المواطنين حول نزاهة القضاء الفلسطيني وحياديته خدمة لاجندتها الشخصية، وان القائمين على هذه الحملة والحالمين بالعودة للقضاء لممارسة طغيانهم واستبدادهم لن ينالوا من القضاء مهما علا صوتهم عبر بعض وسائل الاعلام التي فقدت حياديتها واستقلالها بما نشر عنها من اخبار وتقاير منافية للحقيقة، وفتحت منبرها لمهاجمة القضاء ممن كانوا يمنعون وسائل الاعلام من الاتصال بالقضاء او القضاة لينادوا من خلالها بدعوات مشبوهة لاصلاح القضاء لا تخلو من الاغراض الشخصية والمصالح الضيقة الخاصة.

واضاف البيان "ان دعوات تطهير القضاء وتشكيل مجلس قضاء انتقالي النابعة من مصالح واجندات خاصة انما هي في حقيقتها دعوة لتقويض اركان دولة القانون التي ناضل الكل الفلسطيني لأجلها لان الهدف من الدعوة لتشكيل مجلس قضاء انتقالي هي للانقضاض على استقلال القضاء والهيمنة عليه من قبل ادعياء الاصلاح ، ولا يغيب عن كل حذق هدف مثل هذه الدعوات وأسبابها ومراميها. "

وطالبت جمعية نادي القضاة بعدم التدخل في القضاء، حفاظا على استقلاله وليكون قادرا على القيام بدوره في خدمة العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة وصونها وتحقيق المصلحة العامة.

وتؤكد جمعية نادي القضاة الفلسطينيين ان ضمان استقلال القضاء ونزاهته يبدأ من وقف محاولات الهيمنة على القضاء الفلسطيني من اية جهة كانت ، وإن دعوات اصلاح القضاء يجب الا تأتي على خلفية قرارات واحكام قضائية هامة اتخذها القضاء الفلسطيني لم تكن منسجمة مع الرغبات الشخصية للبعض، لأن مثل هذه الدعوات بتوقيتها لا يمكن النظر اليها على انها خالية من الغرض والرغبات بغية تطويع القضاء من جهة وترهيبه من جهة اخرى.

وتحذر جمعية نادي القضاة الفلسطينيين من تحويل القضاء الفلسطيني الى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية، او النيل من القضاء الفلسطيني او هيبته ممن اصدر القضاء بحقهم احكاما هدفت الى تطبيق صحيح القانون وحماية استقلال القضاء، واننا ندعو كافة الغيورين على استقلال القضاء الى التصدي لمثل هذه المحاولات التي لن تسمح جمعية نادي القضاة بتمريرها باي وسيلة او ذريعة كانت.

وتعلن جمعية نادي القضاة أنها وبالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة وكافة الجهات ذات العلاقة تعكف على عقد مؤتمرات وندوات وورشات تهدف الى تطوير القضاء الفلسطيني من خلال الوقوف على الاشكاليات واسبابها ووضع الحلول الملائمة لها، لاننا نؤمن بان استقلال القضاء هو حق للمجتمع قبل القضاة، ليطمأن المواطن ان قاضيه الطبيعي مستقلا محايدا غير خاضع لأي تأثير، وان اشراك المجتمع الفلسطيني في الحوارات الهادفة لتطوير القضاء هو حق له وواجب على الجميع، بعيدا عن اية محاولات تسلل تهدف الى الهمينة على القضاء الفلسطيني واخضاعه.

وكانت وطن قد نشرت سلسلة تقارير ومقالات حول القضاء ابرزها :

قراءه في دور القضاء ما بين مكافحه الفساد والوقوع في ممارسته (للاطلاع اضغط هنا)

هل سعى رئيس مجلس القضاء الاعلى للتأثير على انتخابات غرفة تجارة رام الله ؟ (للاطلاع اضغط هنا)

الآن وليس غدا : حكومة إنقاذ وطني ووقف الضمان وإصلاح القضاء بحاجة لتدخل الرئيس (للاطلاع اضغط هنا)