فيديو.. الصياد لوطن: لا داعي للتأجيل في قضية البراك كونه يمس مواقع سيادية وقانونية وقضائية حساسة

رام الله- وطن: أجّلت محكمة العدل العليا، الأحد، للمرة الثانية، النظر في الطعن الذي قدمه النائب العام الموقوف عن عمله أحمد البراك، عن طريق المحامي أحمد الصياد، في قرار توقيف تعيينه، حتى الأربعاء القادم، لمنح الفرصة لوكلاء المستدعى ضدهم (القضاة)، للرد على ما قدمه الصياد، خلال الجلسة.

وكان الصياد قدم بينات تثبت حضور قضاة يتمتعون بالأقدمية في ذات اليوم الذي اتخذ فيه قرار توقيف تعيين البراك، نافيا ادعاء وكلاء المستدعى ضدهم بعدم وجودهم في ذلك اليوم.

واعتبر المحامي أحمد الصياد في حديث لوطن، أن النقاط المثارة في القضية نقاط قانونية، ولا تحتاج إلى تأجيل ولا إلى بينات جديدة،

وعبر عن آماله أن تنتهي هذه التأجيلات كون القضية تتعلق بمواقع سيادية وقانونية وقضائية حساسة، وبالتالي لا بد أن ينتهي فيها الإجراء سريعا.

والإثنين الماضي، قررت محكمة العدل العليا، برئاسة القاضي رفيق زهد، تأجيل النظر إلى اليوم الأحد، في دعوى الطعن التي تقدم بها البراك، في تشكيل المحكمة التي قررت توقيف تعيينه.

وبينت المحكمة في جلستها حينها أن التأجيل هو لمنح المستدعى ضدهم، وهم قضاة العليا، وقتا كافيا لتقديم لائحة جوابية.(للمزيد اضغط هنا)

وفي حديث سابق لوطن، قال الصياد إن أساس دعوى الطعن المقدمة هو عدم قانونية الهيئة التي قررت توقيف البراك عن العمل، كون القاضي الذي قام بتشكيلها، ليس له اختصاص بذلك، حيث أنه ليس أقدم قضاة العليا، وأن هناك 3 قضاة أقدم منه".

وأضاف أن في الأمر مخالفة لقانون السلطة القضائية، الذي ينص على أنه في حالة غياب رئيس المحكمة يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من أعضائها.(للمزيد اضغط هنا)

وفي 15 كانون الثاني، أصدرت محكمة العدل العليا قراراً يقضي بوقف تنفيذ قرار تعيين البراك، بحجة أن تنسيبه تم بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الاعلى، وأن محضر التنسيب كان غير مكتمل النصاب القانوني.(للمزيد اضغط هنا)

وفي 21 من الشهر ذاته، تم تعيين النائب العام المساعد اكرم الخطيب قائماً بأعمال النائب العام.(للمزيد اضغط هنا)