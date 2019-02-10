مقر نادي شباب بلاطة يعود للحياة من جديد!

نابلس- وطن- علا مرشود: ما إن أضرم مجهولون النار فجر الخميس الماضي، بنادي شباب بلاطة الرياضي، في نابلس، حتى تهافت المتطوعون من أبناء المخيم لإصلاحه وتعميره.

النادي الذي أنشأ قبل 60 عاما يعد المركز الرئيسي لنشاطات شباب المخيم بكافة أنواعها، الرياضية والثقافية والاجتماعية، ويرتبط به الكبار والصغار، الذين تربوا جميعا على حب النادي ومارسوا فيه الأنشطة المختلفة في طفولتم وشبابهم.

وتسبب الحريق بخسارة عشرات الميداليات والكؤوس والشهادات والدروع وغيرها، وكان أهم الخسائر كأس فلسطين وكأس الشهيد ياسر عرفات الذي حاز عليهما النادي في بطولات سابقة.

وعبر عماد شتيوي عضو الهيئة الإدارية للنادي، عن سعادته بتهافت المتطوعين لتعمير النادي، بعد ساعات من إحراقه، وقال لـ وطن أن أهالي المخيم ليسوا بحاجة لأي دعوة من أي أحد لترميم هذا المكان، الذي احتضنهم منذ طفولتهم.

وأكد قاسم حمدان الذي كان أول المتطوعين الواصلين لإعادة تهيئة المكان، وهو لاعب سابق في نادي شباب بلاطة، أن عشرات الشباب على استعداد دائم ليكونوا في خدمة ناديهم ومؤسسات المخيم كافة.

يشار إلى أن النادي يستعد لخوض انتخابات مجلس إدارة جديد له، خلال الفترة القليلة المقبلة.