"صلح غزة" تؤجل محاكمة الصحفية هاجر حرب

غزة- وطن:- مثلت الصحافية هاجر حرب، اليوم الأحد، أمام القضاء في غزة بعد رفع دعوى ضدها حول تحقيق استقصائي أجرته عن "فساد في عملية التحويلات الطبية للمرضى" من قبل صحة غزة.

وأوضحت الصحافية حرب لـوطن أن محكمة صلح غزة، أجلت جلسة محاكمتها لتاريخ 26-2-2019 لسماع أقوال الشهود.

وعلقت حرب على المحاكمة قائلة: "ان استمرار انتهاك الصحفيين والوصول بالحال الى محاكمة الصحفيين هو بحد ذاته انتهاك يستوجب تحركا رسميا لكي لا يتم التغول من قبل السلطات سواء بالضفة الغربية او غزة على الصحفيين".

وأضافت "محاكمتي تعني أن كل صحفي يقوم باعداد تحقيق استقصائي يكشف فيه فسادا بجانب معين ستوجه له اصابع الاتهام وسيحول تلقائيا للمحاكمة".

وأضافت "اياً كان شكل العقاب الذي ستفرضه السلطات في غزة والضفة على الصحفي، طالما هو كان يعمل بمهنية عاليه بالتالي لا ضرورة لمثوله امام المحاكم، مؤكدة ان هذا انتهاك خطير بعمل الصحافة، لم تشهده المناطق الفلسطينية منذ مدة".

وأشارت حرب في حديثها أنها لم تحصل على حقها في محاكمة عادلة حينما صدر حكم الحبس لمدة 6 أشهر ودفع غرامة مالية 1000 شيكل عام 2017، لانها كانت تمكث في الادرن.

بدوره، أضاف المحامي بكر التركماني لـوطن، أن الجلسة تأجلت لسماع أقوال الشهود امام المحكمة، وسيتم تقديم عدد من البيانات التي تبين براءة الصحافية حرب من التهم المسندة اليها من النيابة العامة.

وتزامنا مع المحكمة، اعتصم حقوقيون وصحفيون أمام مقر المحكمة بغزة، تضامنا مع حرب، ورفضا لتوجيه التهم لها، ومحاكمتها بطريقة تسيء لكل الصحفيين، ولحرية الرأي والتعبير.

نقابة الصحفيين في غزة: نرفض سياسة تكميم الافواه و نطالب حماس بسحب الشكوى

من جانبه، قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الاسطل، لوطن، دعم النقابة والمؤسسات الإعلامية للصحفية حرب باعتبارها مارست حقها الطبيعي بالعمل الصحفي، معبرا عن رفض سياسة تكميم الافواه، وملاحقة الصحفيين على خلفيه عملهم الصحفي.

وجدد الاسطل مطالبة حركة حماس، بسحب الشكوى التي قدمها مكتب الإعلام الحكومي، ورئيسه سلامة معروف، كونها تسيء للعمل الصحفي وتمس بمهنية الصحفيين.

ولم يتسن التواصل مع معروف لأخذ تعليق منه، كونه لم يجب على هاتفه.

وقد نشرت الصحفية حرب مؤخراً تحقيقاً صحفياً كشفت خلاله الفساد والمحسوبية في منح التحويلات الطبية للمواطنين في قطاع غزة.