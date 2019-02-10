الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يشارك في مؤتمر "المدن والمناطق للتعاون التنموي" في بروكسل

رام الله - وطن: شارك وفد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في مؤتمر "المدن والمناطق للتعاون التنموي" الذي عقد في مدينة بروكسل بتنظيم من المفوضية الأوروبية للتعاون الدولي واللجنة الأوروبية للمناطق، بحضور كل من رئيس الاتحاد ورئيس بلدية رام الله م. موسى حديد، وعضو الهيئة التنفيذية للاتحاد ورئيس بلدية برطعة الشرقية غسان قبها والمدير التنفيذي للاتحاد م. عبد الله عناتي.

وينظم الاتحاد الأوروبي مؤتمر المدن والمناطق للتعاون التنموي للمرة الرابعة بهدف تعزيز الحوار السياسي بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والهيئات المحلية والإقليمية من أوروبا والدول الشريكة حول العالم، ويأتي هذا المؤتمر بحضور أكثر من 600 ممثل عن قطاع الحكم المحلي، قاموا بمناقشة آلية تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية من أجل التنمية الحضرية المستدامة.

وعلى هامش المؤتمر، التقى وفد الاتحاد برئيس اللجنة الأوروبية للمناطق السيد كارل هينز لامبرتز، حيث تباحث الطرفان حول أدوار اتحادات الهيئات المحلية بشكل عام، والدور المناط بالاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بشكل خاص، حيث أكد رئيس الاتحاد م. حديد على خصوصية واقع الهيئات المحلية في فلسطين مشددًا على ضرورة إيلاء اهتمام أوسع للهيئات المحلية الفلسطينية وتقديم الدعم لها في جوانب تطوير قدرات القائمين عليها والعاملين فيها من جهة، ودعمها في الجوانب السياساتية التي تعيق عملها من جهة أخرى.

كما عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية اجتماعًا آخر مع الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية ARLEM بحضور مدير الأعمال التشريعية للجمعية لورينت ثيول، ورئيس القطاع غوردن نيدورف وعضو الجمعية فيلليبو تيروسو، حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي للجمعية في مدينة رام الله في فلسطين، بحضور رئيس الجمعية وأعضائها وممثلين عن الاتحاد الأوروبي. فيما أكد ممثلو الجمعية استعدادهم التام لدعم الاتحاد الفلسطيني والهيئات المحلية في فلسطين بمشاريع تنموية تسهم في تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال لقاء وفد الاتحاد برئيس القطاع للمفوضية الأوروبية فرع الشرق الأوسط السيد جرهارد كروس ومسؤولة التعاون في مكتب المساعدات الأوروبية لفلسطين لورا ماسجانا، أكد رئيس الاتحاد على أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في قضايا الصراع الفلسطيني مع الاحتلال وضروة تعزيزه، وأكد على ضرورة حشد مزيد من الدعم الأوروبي على كافة الأصعدة، كما شدد على حيوية الدور الذي قام به الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي في توفير الدعم المالي اللازم للأونروا لاسيما بعد القرار الأمريكي بقطع المساعدات عن الأونروا، مطالبًا باستمرار الاتحاد الأوروبي بتغطية العجز في موازنة الأونروا لتمكينها من مواصلة خدماتها للاجئين الفلسطينيين. فيما استعرض عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد غسان قبها تجربة بلدية برطعة في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مشروع تعزيز أدوار الهيئات المحلية في الحكم وعمليات التنمية. ومن ناحيته عرض المدير التنفيذي للاتحاد م. عناتي خطط الاتحاد على المدى القصير والمتوسط، لاسيما إنشاء وحدة الدعم الفني والقانوني للهيئات المحلية خاصة الواقعة في المناطق المسماة "ج"، ودور الاتحاد في تعزيز قدرات الهيئات المحلية الفلسطينية في تطوير مشاريع التنمية المحلية. فيما أكد السيد كروس حرصه على تخصيص المزيد من الموازنات الموجهة للهيئات المحلية الفلسطينية في المستقبل القريب.