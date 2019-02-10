حزب الشعب: ندعو إلى تنفيذ اتفاقيات المصالحة بما يشمل إجراء إنتخابات شاملة

رام الله - وطن: أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وعضو "التجمع الديمقراطي"، فهمي شاهين، ان الانتخابات استحقاق لشعبنا وتنفيذها ليس مشروطا لأجل غير مسمى إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشدداَ في الوقت ذاته على المعالجة الشاملة للأزمة التي تعصف بالوضع الداخلي الفلسطيني.

وقال شاهين في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن الانتخابات الشاملة استحقاق قانوني وديمقراطي للشعب الفلسطيني، ولا يجوز اللعب بها أو رهنها لاي اعتبارات فئوية واشتراطات سياسية مسبقة من أية جهة كانت، ومن يعيق او يرهن تحقيقها، وكأنه شريك في تعطيل الحالة الديمقراطية وعدم رد الإمانة للشعب، مؤكداَ أنه ليس من الحكمة تعطيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى الى حين "تشكيل حكومة وحدة".

وشدد شاهين على ضرورة إنطلاق أي مواقف من اعتبارات المصالح الوطنية العليا لشعبنا ومن خلال التفاعل الايجابي مع قضاياه وهمومه اليومية، وفي مقدمة ذلك سرعة إنهاء الانقسام ونتائجه الكارثية، وتعزيز صموده وتلبية احتياجاته الاجتماعية والديمقراطية، مضيفاَ أن هذا التفاعل لا يتأتى من خلال قفزات في الهواء أو مواقف عدمية وممارسات انعزالية عن الهم الوطني العام.

وختم شاهين تصريحه بالتأكيد على موقف حزبه القائم على أساس السعي الجاد من أجل قطع الطريق على مزيد من التأزم والاستعصاء السياسي في الوضع الفلسطيني، والتأثير الايجابي في طبيعة الخطوات اللاحقة لمعالجة الأزمة الشاملة التي يعاني منها، مؤكداَ أن حلها أعمق من مجرد تشكيل حكومة، وأن علاجها ومواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بقضيتنا، يتطلب الاسراع في تنفيذ الاتفاقات الموقعة حول المصالحة وآخرها في القاهرة 2017، بما يشمل إجراء انتخابات عامة للرئاسة وللمجلس التشريعي وللمجلس الوطني الفلسطيني، حيثما أمكن، والتوجه لتكريس استراتيجية وطنية موحدة لحماية مكتسبات شعبنا كافة.