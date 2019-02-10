التربية تعلن بدء استقبال الطلبات لمبادرة مشروع بسمة الريادي

رام الله- وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي وبالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني في تركيا، اليوم، عن بدء استقبال الطلبات لمبادرة مشروع "بسمة" لدعم خريجي الجامعات الجدد من سكان مدينة القدس وذلك من خلال تقديم الدعم المالي لمشاريعهم الريادية.

ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من هذا المشروع زيارة الرابط الإلكتروني https://it-mohe.com/Basma/ للاطلاع على طبيعة هذه المبادرة والشروط والمعايير.

وأشارت إلى أن استقبال الطلبات الأولية سيكون إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني [email protected] ابتداءً من اليوم الأحد وحتى مساء الخميس 28/2/2019، لافتةً إلى أنه سيتم دراسة الطلبات وتقديم التدريب لأصحاب المبادرات المرشحة.

وكانت الوزارة قد أطلقت مشروع "بسمة" لدعم الخريجين الجدد في القدس ومشاريعهم الريادية، وذلك من خلال تأسيس صندوق المشروع والذي تم تأسيسه بالشراكة مع اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي، استناداً لاتفاقية التعاون التي وقعها وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم مع ممثلي هيئة المشروع من الاتحاد.