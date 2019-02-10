القبض على عميل للاحتلال استغل قرابته لإتمام مهمة في 3 دقائق

غزة- وطن: تمكنت أجهزة أمن غزة، قبل أيام، من إلقاء القبض على عميل للاحتلال وصفته بـ "عميل المهام الخاصة".

وحول ما سمح بنشره على موقع "المجد الأمني" التابع للمقاومة، فإن العميل صاحب الرمز (13/07) قد فشل في إحدى أخطر مهامه، والتي تمثلت في إدخال "فلاش USB" لمدة 3 دقائق في حاسوب (لاب توب) أحد أقاربه من عناصر المقاومة الفلسطينية.

وكان ضابط المخابرات الاسرائيلي قد أكد للعميل على ضرورة إتلاف الفلاش بعد إتمام المهمة، مبيناً له أن البيانات بداخل الحاسوب ستصله خلال 3 دقائق بمجرد اتصال الفلاش بالحاسوب.

ووفق اعترافاته فإنه تلقى "الفلاش" من إحدى النقاط الميتة، التي يستخدمها الاحتلال للتواصل مع عملائه.

وارتبط العميل بمخابرات الاحتلال منذ عام 2009م، حيث تم إسقاطه خلال تلقيه اتصال من فتاة عرّفت عن نفسها باسم "شيرين" وكانت أوهمته أنها تتبع لمؤسسة تقدم مساعدات للمحتاجين.