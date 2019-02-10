شرطة الخليل تقبض على سيدتين بتهمة التسول

الخليل- وطن: ألقت الشرطة، اليوم الأحد، القبض على سيدتين بتهمة التسول وازعاج المواطنين في الخليل.

وذكر بيان صادر عن ادارة العلاقات العامة في جهاز الشرطة، بأنه وبناء على عدة بلاغات من عدد من المواطنين تلقتها الشرطة حول قيام عدد من السيدات بالتسول وطلب النقود منهم وازعاجهم على المفارق الرئيسية للمدينة، على الفور تحركت دورية شرطة لهذه المفارق للوقوف على البلاغات الواردة والقاء القبض على المتسولات ".

وأضاف البيان بأنه وحين وصول دورية الشرطة قامت بإلقاء القبض على سيدتين كانتا تقومان بأعمال التسول وازعاج المواطنين وتم ضبط مبلغ ألف شيكل بحوزتهن تحصلن عليه من خلال تسولهن من المواطنين.

وأكد البيان على توقيف المشتبه بهن مدة 24 ساعة وإحالتهن للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهن وفق الأصول.