نقابة الصحفيين: شروط المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على العمل الصحفي مرفوضة

رام الله- وطن: أعلنت نقابة الصحفيين رفضها لإعلان المكتب الإعلامي الحكومي الذي يفرض شروط جديدة على العمل الصحفي في القطاع.

وذكرت النقابة في بيان لها، الأحد، إن "الجسم الصحفي فوجئ اليوم الأحد بقيود جديدة من قبل الاعلام الحكومي بضرورة حصول الصحفي على بطاقة صادرة من مكتبه. وتوعد أنها ستمنع أي صحفي من اجراء أي مقابلات صحفية داخل المؤسسات الحكومية لمن لا يحمل بطاقة المكتب".

وأضافت النقابة "إنها تعتبر هذا القرار تدخل في العمل الصحفي، وتدعو لوقف هذا الاجراء فوراً لانه يتعارض مع الحريات الاعلامية التي كفلتها القوانين واللوئح، وتطالب النقابة الأطر والمؤسسات الصحفية إلى اعلان موقف واضح من هذا الاجراء الذي يمثل خروجا عن مهام ووظائف تشكيل وزارة الاعلام الفلسطينية في تنظيم عمل المؤسسات الاعلامية والصحفيين الأجانب".

وأكدت أن "البطاقة التي تصدرها هي البطاقة الوحيدة التي تؤكد عمل حاملها في العمل الصحفي في فلسطين، وتطالب كافة المؤسسات تسهيل عمل حامليها ومنع أي صحفي من الوصول إلى مصادر المعلومات التي يريدها، يعتبر تدخلاً خطيراً في حرية العمل الصحفي وانتهاكاً واضحاً للحريات الصحفية".

فيما يلي نص التصريح الخاص بمكتب الإعلام الحكومي في غزة: