فيديو| "وحدة الإرباك الليلي" التابعة لمسيرات العودة تستأنف فعالياتها شمال غزة

غزة- وطن: تجمع شبان فلسطينيون من "وحدة الإرباك الليلي" التابعة لمسيرات العودة، مساء اليوم الاحد، على الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وانطلق الشبان من مناطق عدة في شمال قطاع غزة نحو السياج الفاصل، وقاموا بإشعال إطارات السيارات، وقاموا بتوجيه اجهزة "الليزر" تجاه جنود الاحتلال، في حين أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي تجاههم.

وذكرت صفحة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، على "فيسبوك" أن الشبان يستخدمون "الليزر" بهدف التشويش على جنود الاحتلال والمستوطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة.