"إسرائيل" تشترك في عملية تهريب عالم نووي إيراني إلى بريطانيا

وطن- وكالات: كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية ان جهاز الموساد الإسرائيلي قام بتهريب عالم ذرة إيراني (لم تكشف عن اسمه) بعملية مشتركة مع أجهزة الاستخبارات البريطانية والامريكية إلى بريطانيا ثم الى الولايات المتحدة ، والذي كان له دور باغتيال عالم الذرة مصطفى أحمد روشن في طهران بانفجار سيارة مفخخة عام 2012، وذكر التقرير ان عملية تهريبه استمرت شهرين.

ووفقا للتقرير فان العملية الخاصة بدأت عندما نجح جهاز الموساد الإسرائيلي بتهريب العالم من ايران الى تركيا في أيلول/أكتوبر العام الماضي.

وعلى مدار شهرين سافر مسافة 5.000 الاف كلم حتى وصوله الى بريطانيا. ولان بريطانيا بقيت بالاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة، حاولت إخفاء تدخلها بالعملية.مع وصوله الى تركيا، اجتاز العالم أوروبا في طريقه الى بريطانيا- محطته الاخيرة على اليابسة قبل الرحلة الى الولايات المتحدة.

وخلال الرحلة عبر اليونان، البانيا، صربيا، كرواتيا، سلوفانيا، النمسا المانيا وفرنسا.من شمال فرنسا تسلل الى مجموعة مهاجرين اجتازت قناة المانش في قارب مطاطي ووصلت الى بريطانيا في ليلة رأس السنة الجديدة. وعندما وصل الى بريطانيا حققت معه الاستخبارات البريطانية ، وبعدها صعد الى رحلته المتوجهة للولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع على العملية للصحيفة :"لم تسر الأمور بسلاسة.. في ايران لاحظوا غيابه بسرعة وابلغوا القوات الخاصة للحرس الثوري الإيراني".

ووصف المصدر ان الصعوبة الأساسية كانت كيفية تهريبه من فرنسا، والتي كانت لا تعرف عن عملية التهريب الى بريطانيا والتي حاولت إخفاء دورها بالعملية.

وقال نفس المصدر ، "لن نتمكن ببساطة بوضعه على طائرة، ولذلك قررنا اتباع الحل المبتكر بان يجتاز القناة مع مجموعة مهاجرين، بالرغم من ان هذا كان امر غير مألوف، تقرر إدخاله الى مجموعة المهاجرين الذين حاولوا اجتياز القناة عن طريق قارب".

(I24 News)