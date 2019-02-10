مستعربون يختطفون الطفل يوسف داري من العيسوية

القدس- وطن: خطف مستعربون، مساء اليوم الأحد، الطفل يوسف سامي يحيى داري (13 عاماً) من متجر بالعيسوية شمال القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن المستعربين نصبوا كميناً للطفل داري، وانتظروه داخل المتجر، وفور دخوله هجموا عليه واعتقلوه.

وأضافوا أن المستعربين أشهروا السلاح بوجه صاحب المحل وهددوه.

واقتحمت 7 سيارات تابعة لشرطة الاحتلال القرية بعد اعتقال الفتى؛ لتوفير الحماية للمستعربين خلال خروجهم من القرية.

في ذات السياق، شنّت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في العيسوية، بعد اقتحامها منازل السكان.

واعتقلت القوات كل من علي أمجد عطية وصالح غسان عبيد، والفتى آدم مامون أبو ريالة (12 عاماً).