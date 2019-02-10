الموت يغيب "عميد النقاد في فلسطين" الأديب صبحي شحرور

طولكرم- وطن: غيب الموت مساء الأحد الكاتب والأديب والناقد الفلسطيني صبحي شحرور عن عمر ناهز 86 عاما، وسيتم تشييع جثمانه ظهر غد الاثنين في بلدة بلعا بمحافظة طولكرم.

والناقد الادبي صبحي شحرور، الذي لُقب بعميد النقاد في فلسطين، يعتبر أحد أبرز وجوه النهضة الادبية والثقافية الفلسطينية، ومثل حالة ثقافية ومدرسة نقدية ساهمت في تطوير واثراء الأدب الفلسطيني، وكان من المبدعين في مجالات القصة والرواية، وعرف عنه انه كان صوتاً نقدياً قوياً وشجاعاً لا يعرف المجاملة والتزلف.

ونعى عدد من الكتاب والأدباء الراحل شحرور.

وقال وزير الثقافة ايهاب بسيسو: إن رحيل قامة أدبية كقامة صبحي شحروري يشكل خسارة حقيقية للثقافة الفلسطينية حيث ساهمت إبداعات المبدع الكبير كناقد وكاتب وقاص في نحت ملامح الهوية الثقافية الفلسطينية خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

وأضاف بسيسو "لقد شكل صبحي شحروري منظومة متكاملة من الإبداع والأخلاق والانتماء ما أهلّه لأن يكون في مقدمة الأسماء التي كتبت عن فلسطين وساهمت في حفر اسم الوطن في سجل الإبداع الانساني".

وتابع: لذا نقولها بكل تقدير، كنا ومازلنا وسنبقى ننظر لهذا المبدع الكبير كأستاذ ومرجع نشير إليه بالفخر والاعتزاز.

وقال "يرحل أستاذنا القدير صبحي شحروى تاركاً لنا سيرة ثرية بمعاني الأخلاق والإبداع القادرة على أن تكون مصدراً مهماً من مصادر الإلهام للأجيال الفلسطينية القادمة".

يشار إلى أن شحرور، من مواليد قرية بلعا قضاء طولكرم سنة 1934، انهى دراسته الابتدائية في قريته، وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة، التحق بجامعة دمشق، ونال الاجازة في الفلسفة، ثم عمل مدرساً في بلده وفي طولكرم.

وبدأ الكتابة سنة 1955، حيث كتب القصة القصيرة، ونشر كتاباته في صحيفة "الجهاد" وفي بعض الصحف اللبنانية. ومن قصصه الأولى "الزامور، سلة تين، رأس الشيخ والقطار". وكتبت هذه القصص بوعي فني متقدم، وبلغة جميلة رصينة، عميقة بعيدة عن المباشرة والتسطيح، وتدل على مخزون ثقافي ومعرفي وفير. وفي منتصف الخمسينات نشر في مجلة "الآداب" اللبنانية، وفي مجلة " الأفق الجديد" التي صدرت في العام 1961، وكان واحداً من مؤسسيها وأبرز كتابها، وله بصمات واضحة في الادب، وحضور بين المثقفين والمبدعين والأدباء في سائر أقطار وطننا العربي الكبير، وكان شغوفا الى حد العشق والتقديس بالقراءة الكثيفة منذ خمسينات القرن الماضي وحتى رحيله، وعرف بغزارة الانتاج والابداع، وتحول قبل أكثر من أربعين عاماً الى النقد الادبي، وله 15 كتاباً في فن القصة والرواية، ومنها أريعة كتب في نقد الشعر المحلي، وشعر الشتات الفلسطيني والسرديات.

وواظب الراحل على القراءة حتى اخر ايامه، وكان يقرأ باللغة الانجليزية، حيث أحب الشعر الانجليزي، وكان يعتبر القراءة خط الدفاع الاول للكاتب، وشجع كثيرا الشباب على القراءة، وكان يشارك في غالبية الورش التي تنظمها وزاة الثقافة والجامعات الفلسطينية.