نتنياهو يغيب عن مؤتمر ميونخ للأمن

وطن: صرح متحدث باسم مؤتمر ميونخ للأمن الذي يبدأ أعماله يوم الجمعة المقبل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيغيب عن المؤتمر.

ولم يدل المتحدث باسم المؤتمر بسبب محدد لعدم حضور نتنياهو، ورفض مكتب رئيس الوزراء الاحتلال التعليق.

ولا يزال من المقرر أن يشارك نتنياهو في مؤتمر "وارسو" الذي تنظمه بولندا والولايات المتحدة، من 12 إلى 14 شباط/ فبراير.

وكان أعلن عن عدم حضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤتمر ميونخ في وقت سابق من الأسبوع الجاري، دون إبداء سبب محدد، كما وكان من المقرر أن يظهر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ومؤتمر ميونخ ،الذي سوف يُعقد يوم الجمعة المقبل، هو أكبر اجتماع للخبراء حول السياسات الأمنية على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر العام الجاري ما يصل إلى 100 وزير والعشرات من رؤساء الدول والحكومات.

ومن المقرر أن يكون هناك وجود أمريكي قوي، يضم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

كما ستحضر أيضا إيفانكا ترامب ابنة الرئيس دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر، الذي له دور بارز في شؤون الشرق الأوسط في إدارة ترامب.