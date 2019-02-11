الطقس: أمطار متفرقة خلال نهار اليوم

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم وباردا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وينحسر المنخفض الجوي خلال ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتحول خلال ساعات الليل الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس القادم، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، وتسود أجواء مغبره في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .