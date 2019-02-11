الاحتلال يهدم منزل المواطن مجدي الشويكي في الولجة شمال بيت لحم

بيت لحم- وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا مأهولا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت حي عين جويزة شمال القرية، وهدمت منزل المواطن مجدي الشويكي البالغة مساحته (100) متر مربع، ويسكنه خمسة افراد، بحجة عدم الترخيص.

وأشار عوض الله الى ان هناك 180 قضية في القرية تتعلق بإخطار منازل بالهدم، منها (40) منزلا فيها قرارات هدم إداري.