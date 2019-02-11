انتشال جثتين من نفق تجاري برفح

وطن: انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الإثنين، جثتين، لعامل فلسطيني وضابط أمن، من داخل نفق تجاري قرب معبر رفح جنوب قطاع غزّة، بعد استهدافه من قبل الجيش المصري بقنابل الغاز.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثماني شخصين بعد بحث استمر ساعات، موضحاً أنّ الجيش المصري أطلق قنابل غاز بداخل النفق، ما أدى لفقدان عدد من العمل ومن ثم تم العثور على جثتين بداخله.

وكان الجيش المصري قد استهدف مساء الأحد، نفقاً تجارياً شرق رفح جنوب قطاع غزّة، بقنابل الغاز ما أدى لاحتجاز عدد من العمال بداخله، ما استدعى تدخل طواقم الدفاع المدني، التي انتشلت مؤخراً جثماني عاملين من النفق.