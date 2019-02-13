بعد طرح وطن موضوع موازنة 2019.. مجلس الوزراء يستعرض ملامحها وأمان لوطن: نخشى أن يتم إقرارها دون إجراء اي مشاورات حولها

رام الله- وطن: بعد مرور اكثر من اربعين يوما على بداية العام، لم تُقر ولم تُناقش الموازنة العامة حتى الان، ولم تُصدر حكومة تسيير الأعمال أي أنباء حولها حتى أمس الثلاثاء، حيث قيّمت خلال اجتماعها الأسبوعي أداء الموازنة العامة للعام 2018، واستعرضت الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة لعام 2019.

واستعرض مجلس الوزراء لاول مرة خلال اجتماعه امس، الملامح الرئيسة لمشروع الموازنة العامة لعام 2019، وذلك بعد قرار الرئيس بأن تستمر حكومة تسيير الأعمال، بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 حسب الأصول، إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة التي ستُكمل ما يلزم من أعمال لإنجاز ذلك، وفي حال لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة حتى 31/3/2019، فإن على حكومة تسيير الأعمال إنجاز أعمالها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 قبل ذلك التاريخ وفقاً للقانون، وتقديمه للرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.

ويثير عدم اقرار الموازنة حتى اليوم، والذي قد يستمر حتى نهاية الربع الاول من العام الجاري، تساؤلات حول كيفية انفاق الحكومة خلال هذه الفترة؟

وجاءت مناقشة الحكومة للموازنة بعد ايام فقط من تسليط وطن للانباء الضوء عليها من خلال لقاء خاص أجرته وطن مع المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مجدي ابو زيد، والذي أكد فيه أنه يجب حسب قانون إعداد الموازنات ان تذهب الموازنة وتناقش وتقر بالقراءات الاولى والثانية والثالثة قبل شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، على ان تذهب مطلع ذات الشهر الى المجلس التشريعي لنقاشها على ان تقر قبل الواحد والثلاثين من كانون الاول من كل عام ليتسنى نشرها للجمهور مع بداية العام الجديد اي في شهر كانون الثاني، وبالتالي فأن عدم نشر الحكومة الى الآن اية معلومات تتعلق بالموازنة العامة يمثل تجاوزا للقانون وشكلاً من أشكال الفساد السياسي. لمشاهدة اللقاء (اضغط هنا)

أبو زيد لوطن: نخشى أن إقرار الموازنة دون اجراء اي مشاروات حولها

وفي حديث مع وطن حول مناقشة الحكومة لاول مرة خلال اجتماعها امس مشروع موازنة 2019، أعرب أبو زيد عن خشيته من ان يتم اعداد الموازنة واقرارها دون اجراء اي مشاورات حولها.

وقال ابو زيد إنه "بيانات الحكومة للسنوات السابقة الخاصة باعداد الموازنة كانت تضمن بأن تلتزم الحكومة بإجراء مشاورات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لكن بيان الحكومة أمس لم يتضمن ذلك، ولذلك نخشى ان يتم اعداد الموازنة واقرارها دون اجراء اي مشاروات حولها".

وأضاف أن "الحكومة مع الأسف كانت على ما يبدو مهملة في قضية اعداد الموازنة"، والذي حدث أمس هو نقاش مؤشرات وملامح الموازنة ولم تم نقاشها.

واعتبر أن نقاش الحكومة ملامح الموازنة خطوة جيدة وان جاءت متأخرة، معربا عن امله ان يتم التعهد باشراك المجتمع المدني والاحزاب السياسية الفلسطينية بنقاشها خاصة بعد حل المجلس التشريعي.

وقال أبو زيد "بعد حل التشريعي الأصل أن يعود الحق لأصحابه من خلال التحدث مع المواطنين والمؤسسات التمثيلية لهم، من أجل اعداد مشروع موازنة حقيقي يلامس أولويات المواطنين ويتضمن ما جاء في قرارات القيادة الفلسطينة من حيث تحديد الأولويات وتحديد العلاقة مع الجانب الاسرائيلي واعداد خطة للانفكاك الاقتصادي عنه".

الفريق الأهلي يعقب

وكان الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، قد اصدر بياناً صحفياً تعقيباً على بدء حكومة تسيير الأعمال بنقاش مشروع موازنة 2019، فيما يلي نصه:

الفريق الأهلي: نخشى أن يتم إقرار الموازنة دون أية مشاورات مجتمعية

بررت الحكومة التأخر الحاصل في إعداد الموازنة العامة بكونها حكومة تسيير أعمال، وتشكيل الحكومة الجديدة، على اعتبار أن الحكومة القائمة ستقوم بالبدء بإعداد مشروع الموازنة العامة، على أن تستكمل بعد تشكيل الحكومة الجديدة أو حتى موعد أقصاه 31/3/2019 في حال لم تشكل الحكومة الجديدة، وذلك خلال جلسة رئاسة الوزراء رقم (240) التي عقدت بتاريخ 12/2/2019 التي تم خلالها استعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموزانة 2019. كما استعرض المجلس أيضا أداء السياسة المالية للحكومة خلال السنوات 2013-2018، مشيرا إلى التحسن بشكل عام في أداء الحكومة، وتحديدا في زيادة الإيرادات، حيث تم الاستدلال إلى هذه الإنجازات من خلال بعض المعطيات الرقمية، إلا أن تحليل الفريق الأهلي يشير الى أن التحسن ظاهري فقط، وليس ذو دلالة.

وفي ظل هذه الظروف المعقدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ويتكبد أعباءها المواطن الفلسطيني، أكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في بيان صدر عنه اليوم أن المبررات التي ساقتها الحكومة غير مقبولة لتأخر إصدار الموازنة حتى الآن كونه تفسيرا غير دقيق للمادة 4 قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لعام 1998 التي تتيح إمكانية إقرار الموازنة حتى تاريخ 31/3/2019 في حال تعذر إقرار الموازنة حسب الأصول التي نصت عليها المادة 3 من نفس القانون والتي تنص على: "يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية". واعتبر الفريق الأهلي أن وزارة المالية وخلال السنوات المتعاقبة أساءت استخدام المادة 3 بالقانون واعتبرت الاستثناء هو الأصل، ففي حين منح المشرّع استثناء تأخير إقرار الموازنة حتى نهاية شهر آذار من كل عام في حال لم يتم التوافق عليها، أي أنه قد تم إعدادها وإقرارها في مجلس الوزراء حتى موعد أقصاه نهاية تشرين الأول، اعتبر وزراء المالية في السنوات المتعاقبة أن هذا الحق لهم وان الاستثناء هو الأساس.

وأشار الفريق الأهلي في بيانه إلى خشيته من عدم إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص والأحزاب الفلسطينية في مشاورات إعداد الموازنة العامة، خاصة وأن بيان الحكومة لم يشر ولو شكلياً –كما في السنوات السابقة- إلى أية نية لإجراء مشاورات مجتمعية قبل إقرار قانون الموازنة العامة، في الوقت الذي تم حل المجلس التشريعي وغابت حتى المشاورات الشكلية التي كانت تجريها وزارة المالية مع رؤساء الكتل البرلمانية خلال السنوات التي أعقبت الانقسام.

وجاء في بيان الفريق الأهلي أنه "من باب الحرص والمسؤولية الوطنية؛ وتأكيدا على حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات، وحق المواطنين دافعي الضرائب في المشاركة في نقاش الموازنة العامة وتحديد الأولويات التي على رأسها تعزيز الصمود والاستفادة القصوى من إمكانياتنا المحدودة، فإن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، يؤكد على التالي":

أولا: أن إعداد مشروع الموازنة ونقاشه مع مجلس الوزراء كان من المفترض أن يتم خلال شهر تشرين أول من العام الماضي، إنفاذا لما جاء في قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لعام 1998، ما يعني أن هذا التأخر في إعداد مشروع الموازنة غير مبرر، وأن تشكيل الحكومة الجديدة لا يبرر هذا التأخير.

ثانيا: ضرورة مناقشة مشروع الموازنة مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وممثلي الأحزاب السياسية، انسجاما مع ما أتت به أجندة السياسات الوطنية، سيما الأولويات التاسعة والعاشرة.

ثالثا: ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خلال إعداد مشروع موازنة 2019، تضمين قرارات المجلس الوطني بشأن إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، والعمل على خطة الانفكاك الاقتصادي. وعلى ممثلي الاحزاب أعضاء المجلس الوطني التأكد من هذا الأمر أيضاً.

رابعا: أن المعطيات التي وردت والتي أشارت إلى إنجازات الحكومة، ما هي إلا معطيات ظاهرية لا تعبر عن حقيقة الأمر الواقع، إذ أن زيادة الإيرادات تعني زيادة العبء الضريبي على المواطنين وتحديدا في الضرائب غير المباشرة التي تمس كافة المواطنين الأغنياء والفقراء على حد سواء، كما أن تقليص النفقات، كان نتيجة لإحالة 24 ألف موظف إلى التقاعد المبكر، وليس لأية إجراءات تقشفية أو ترشيدية تم اتخاذها.

خامسا: ضرورة العمل على إعداد ونشر خطط للتقشف وترشيد النفقات بمراعاة خصوصية كل مركز مسؤولية، دون المساس بحقوق المواطنين والفقراء.

سادسا: زيادة الإيرادات تتم من خلال محاربة ظاهرة التهرب الضريبي، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، وإعادة النظر بالنظام الضريبي القائم، وما يشكله من عبء على المواطنين.

سابعاً: يشيد الفريق الأهلي برفض الحكومة الخضوع للابتزاز والمساومة على حقوق عائلات الشهداء والأسرى والتزامها بتوفير حياة كريمة لهم.