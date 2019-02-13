سلطة النقد لوطن: لم يصلنا اي تعميم بخصوص منع استقبال او تحويل البنوك اموالا للسلطة

رام الله – وطن للانباء: نفت سلطة النقد لـ"وطن" وصول أي تعميم لها بخصوص عدم تحويل أموال للبنوك العاملة في فلسطين أو استقبال أموال للسلطة الفلسطينية.

ويأتي هذا النقي في الوقت الذي اكد فيه اكثر من مسؤول فلسطيني في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على بعض المصارف وبعض الدول العربية لكي توقف تعاملها مع الحكومة الفلسطينية.

وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريحات سابقة ان الولايات المتحدة الأمريكية تمنع تحويل منحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولار امريكي الى خزينة السلطة الفلسطينية من حساب جامعة الدول العربية.

ولفت عريقات الى أن "مؤسسات مالية دولية بدات بفرض حصار مالي مشدد على السلطة الفلسطينية"، معتبرا أن "الحصار المالي جاء بطلب أميركي بعد قرار السلطة الفلسطينية مقاطعة واشنطن بعد اعترافها ببالقدس عاصمة لاسرائيل".

وشدد على أن "واشنطن طلبت وقف تقديم أي مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، كما أصدرت تعميماً على البنوك بعدم استقبال أي حوالات إلى حسابات السلطة الفلسطينية".

كما اتهم وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في حديث لوكالة "فرانس برس" واشنطن بفرض "حصار مالي" على السلطة الفلسطينية، قائلاً: "لقد بدأت أطراف ومؤسسات مالية دولية كبرى تلبية طلب أميركي فرض حصار مالي مشدد على السلطة" الفلسطينية"

و صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لإذاعة "صوت فلسطين" بأن "الولايات المتحدة الاميركية تضغط على الدول العربية بكل الوسائل لوقف الدعم المالي عن شعبنا".

وكانت الإدارة الأميركية قد قطعت عام 2018 أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات إلى الفلسطينيين، كما أوقفت تقديم الدعم المالي إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا".

ومع الاول من شباط/فبراير الجاري دخل قانون مكافحة الارهاب الذي اقره الكونغرس حيز التنفيذ في الولايات المتحدة الامريكية، وهو القانون الذي يسمح للسلطات الامريكية بمحاكمة اي حكومة تتلقى مساعدات امريكية في المحاكم الامريكية، الامر الذي دفع السلطة الفلسطينية للطلب من الخارجية الامريكية رفضها استقبال اي مساعدات امريكية، بما فيها المساعدات المخصصة للأجهزة الامنية الفلسطينية.

وكانت وطن قد اعدت في وقت سابق تقريرا حول طلب السلطة الفلسطينية من الولايات المتحدة وقف الدعم المقدم لها وللاجهزة الامنية على خلفية القانون الذي اقره الكونغرس (لقراءة التقرير اضغط هنا)