20 قتيلا من الحرس الثوري الايراني في هجوم بسيارة مفخخة

وطن: أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل عدد من عناصره جراء تفجير انتحاري استهدف اليوم الأربعاء حافلة كانت تقلهم قرب مدينة زاهدان جنوب غرب إيران.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان أصدره بهذا الصدد، أن الحافلة كانت تقل مقاتلين من القوات البرية الحدودية التابعة له من مقر القدس كانوا في طريقهم إلى منازلهم بعد أن أتموا مهمة على الحدود .

وأشار البيان، الذي أصدره المكتب الإعلامي لمقر القدس، إلى أن العملية نفذت بواسطة سيارة مفخخة كانت إلى جانب الحافلة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما لم يحدد عدد الضحايا.

واعتبر الحرس الثوري أن العملية هدفت إلى "الانتقام من الشعب الإيراني" على خلفية احتفالاته الواسعة بمناسبة الذكرى الـ40 لانتصار "الثورة الإسلامية" في البلاد.

وسبق أن نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن مصدر في المنطقة أن 20 عنصرا من الحرس الثوري قتلوا، فيما أصيب 20 آخرون، جراء هجوم انتحاري استهدف حافلة كانت تقلهم قرب مدينة زاهدان.

روسيا اليوم